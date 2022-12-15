Ekrem İmamoğlu nasıl anılmak istediğini açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında verilen hapis cezası ve siyaset yasağı kararı sonrası bugün katıldığı bir açılışta konuşma yaptı.

"Bir toplumu yönetirken onlarla birlikte karar almadan başarıya ulaşmak mümkün değil. Hem katılımcılığı hem şeffaflığı İBB çatısı altında hissettirdik. Kıymetli Genel Başkanım Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür etmek isterim" diyen İmamoğlu, "Ben bu yolculuğa çıktığımda bana nasıl anılmak istersiniz diye sorulduğunda gelmiş geçmiş en demokrat belediye başkanı olarak anılmak isterim dedim" ifadesini kullandı.

İmamoğlu, karara ilişkin ise 'Hiç kimsenin hakkını yemedim, hakkımı da yedirmeyeceğim' dedi.