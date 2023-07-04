Ekrem İmamoğlu değişim çağrısını duyurdu: 'İktidar için değişim'

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) seçimlerdeki başarısız sonuçların ardından 'değişim' tartışması devam ederken İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'değişim manifestosu'nu yayımladı.

Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, değişim manifestosunun yer aldığı "iktidaricindegisim.org" adresli siteyi paylaştı.

İmamoğlu, paylaşımında, "Değişime davet: CHP’de değişim, Türkiye’de değişim, iktidar için değişim sürecine katılımınızı, görüş ve önerilerinizi bekliyoruz" dedi.

İmamoğlu'nun paylaştığı internet sitesinde 'değişim' çağrısı yapılan manifestoya yer verildi.

Manifestoda, "Bir yandan mevcut iktidarın sorumlu olduğu bu durumun kalıcılaşması ve toplumsal kutuplaşmanın derinleşmesi riskini yaşıyoruz, diğer yandan da, etkin ve iktidar alternatifi olmayı başaramayan bir muhalefet yapısıyla karşı karşıyayız" denildi.

"Seçimlerde Türkiye’nin değişim fırsatı kaçırıldı" denilen manifestoda, şunlar kaydedildi: "Muhalif seçmenin değişim talebi karşılanamadı. Rejimi değiştirecek güven ve umut tesis edilemedi. Ekonomik krizin yakıcı etkileri nedeniyle iktidarın en zayıf olduğu koşullarda hem parlamento hem de Cumhurbaşkanlığı seçimleri kaybedildi. Sonuçta değişim talep eden kesimlerde çok büyük bir hayal kırıklığı ve umutsuzluk ortaya çıktı."

Manifestoda, "Muhalefette değişimin anahtarı Cumhuriyet Halk Partisi’dir. CHP’de başlayacak kararlı bir değişim iradesi; politik tutumları sorgulamayı ve parti içi demokrasiyi kurumsallaştırmayı başardığı ölçüde muhalefetin genelinde bir yenilenme ve muhalefet evrenini büyütme iradesi ortaya çıkaracaktır" vurgusu yapıldı.