Ekran görüntüsü ortaya çıktı: KHK'lılara 'yasaklı kişi' uygulaması

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamu görevinden ihraç edilen Mazlum Çetinkaya yurtdışından kendi hesabına gönderilen parayı çekmek için bankaya gitti. Ancak bankadaki görevli paranın kendisine verilemeyeceğini iletti. Gerekçe ise ‘yasaklı kişi’ olması.

Duvar'dan Hacı Bişkin'in haberine göre, Çetinkaya geçtiğimiz günlerde Malatya’daki bir devlet bankasına giderek oğlu tarafından yurtdışından hesabına yatırılan parayı çekmek istedi. Bankadaki memur önce hesabında para olmadığını iletti, daha sonra da kendisine, “Ne iş yapıyorsunuz?” diye sordu. Çetinkaya da bunun üzerine kendisine gönderilen paranın dekontunu görevliye göstererek bir yanlışlık olduğunu ve hesabına yeniden bakılmasını talep etti. Çetinkaya’nın ısrarı sonucunda bankadaki görevli, “Yasaklı TC uyarısı alıyorum” diyerek parayı vermedi.

Çetinkaya yazılı tebligat istedi ancak bu talebi yerine getirilmedi. Bunun üzerine Çetinkaya görevlinin önündeki ekran görüntüsünde yer alan uyarıyı gördü. Ekranda, “… Numaralı müşteri yasaklı listesindedir” ifadeleri yer aldı.