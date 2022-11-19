Temelli: Albashır cezaevinde infaz edilebilir

İstiklal Caddesi’ndeki patlamayı Diyarbakır’da 5 Haziran’da yaşanan patlamaya benzeten HDP Milletvekili Sezai Temelli, patlama sonrası iktidarın yayın yasağı getirmesinin nedeninin “suçüstü yakalanma” korkusu olduğunu söyledi.

Mezopotamya Ajansı’na konuşan Temelli, "Daha patlamadan 10 dakika geçmişti ki hemen ‘Afrin’den geldi’, ‘YPG’lidir’ gibi birçok bilgi yaydılar. Sanki her şey hazırmış gibi bize anlattılar. Topluma böyle sundular ve böylece tüm tartışmaları kesmek istediler. Yani bir filmin sonunu sunmaya çalıştılar. Bütün kurguyu böyle yapmaya çalıştılar” dedi.

Temelli, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Bu işlerin uzmanı olmayan herkes Albashır’in istihbarat ya da bombacı olmadığını söyler. Giydiği kıyafetler, davranışları, patlamadan sonra evine dönmesi, polislerin bir saat sonra onu bulması bunun bir senaryo olduğunu herkes anlar. Bu senaryoyu bu kadar kötü nasıl yazdılar sorusuna şöyle yanıt vereyim belki de böyle olmasını istediler. İç çatışmalarda pozisyon alma anlamında ancak böyle olması istenirse bu kadar kötü bir senaryo yazılır. Bu senaryo için ancak Albashır gibi bir profil kullanılır. Zaten bu kadının karakol, savcılık ve mahkeme ifadelerindeki çelişkilerde her şeyi tüm çıplaklığıyla kullanılmış. Zaten mahkeme ifadesi her şeyi ortaya çıkaracak. Ama iktidar bu senaryoyu yeniden yazacak. Şunu da söylemek istiyorum Albashır’in önümüzdeki süreçte mahkemeye çıkıp konuşmasıyla hayatı tehlikesi oluşabilir. Çünkü onun konuşması bu tezgahı hazırlayanları açığa çıkarabilir. Paris katliamını gerçekleştiren tetikçinin cezaevinde infaz edilmesi gibi. Bundan dolayı kamuoyunun bu konuda duyarlı olması gerekir.”