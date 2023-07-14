Ekonomistlerden 'faiz' beklentisi: '500 baz puan artırılacak'

Perşembe günü gerçekleştirilecek Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısına yönelik Anadolu Ajansı'nın beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin ortalaması 500 baz puan artırım yönünde gerçekleşti.

Anket sonuçlarına göre, 250 ila 650 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 17,50 ile yüzde 21,50 arasında, yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 25 ile 50 arasında yer aldı.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 28,50 oldu.

Geçen ay gerçekleştirilen toplantıda politika faizi 650 baz puan artırılarak yüzde 8,50'dan yüzde 15'e yükseltilmişti.