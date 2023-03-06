Ekonomim yazarı Aktaş: Deprem tüm hesapları altüst etti

Ekonomim yazarı Alaattin Aktaş, "Türkiye eğer bu deprem felaketini yaşamamış olsaydı seçimden önce ek bir zam olasılığı hiç de zayıf değildi. Ama kabul etmek gerekir ki deprem tüm hesapların altüst olmasına yol açtı ve ek zam olasılığını iyice azalttı" ifadelerini kullandı.

Aktaş, geçen yılın ikinci yarısında TÜFE'nin yüzde 15,40 olduğunu hatırlatarak şu değerlendirmeyi yaptı:

"Yılbaşında verilmesi gereken enflasyon farkıyla örneğin 115.40 lira olacak maaş, daha yüksek bir artış yapılarak 130 liraya çıkarılmıştı. 115.40 düzeyindeki maaş, yüzde 10 enflasyonla şubat sonunda 126.93'e ulaşmalıydı. Yani açıklanan enflasyona göre memur ve emekli hala biraz olsun artıda ama marttaki artışla birlikte o yüzde 30’luk artış tümüyle erimiş olacak."