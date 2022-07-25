Ekonomik kriz ve enflasyon tutukluları da vurdu

Türkiye’de ekonomik krizin etkisiyle artan fiyatlar cezaevi kantinlerini de vurdu. Bakırköy Kadın Cezaevi kantini ihtiyaç listesindeki ürünlerin fiyatlarına yüzde 225’e varan zamların geldiği ortaya çıktı. Buna göre kantin listesindeki ürünlerin fiyatlarına haziran ayından temmuz ayına kadar geçen sürede yüksek zamlar uygulandı.

Cumhuriyet'ten Şevval Aydoğan'ın haberine göre, herhangi bir yerden geliri olmayan tutukluların ihtiyaç listelerine kısa sürede gelen yüksek zamlar nedeniyle zorlandığı öğrenildi. Tutuklu avukatlarından edinilen bilgilere göre, tutuklular temel ihtiyaçlarını karşılayamamaya başladı. Ayrıca gelen zamlar sonrası tutukluların ürünleri almaması üzerine ise kantin işletmesinin yolu ürünlerin kalitesini düşürmekte ve muadil ürün satışına başlamakta bulduğu öğrenildi.

En büyük zam kağıda

Birçok farklı kalemde gelen zamlardan en dikkat çekeni ise tutukluların mektup yazmak için sık sık aldıkları A4 kağıdı oldu. 50 adet şeklinde satılan A4 kağıdının haziran ayındaki fiyatı 4 lira iken, temmuz ayında yapılan yüzde 225 zamla 13 liraya çıktı.

Haziran ayında 36 lira 27 kuruş olan kaşar peyniri yüzde 75 zamlanarak 63 lira 50 kuruşa yükseldi. Kişisel bakım ürünlerine de yüksek oranlarda zam uygulandı. El havlusuna yüzde 164 zam uygulanarak 17 liradan 45 liraya yükseldi. Banyo havlusuna da yüzde yüz zam yapıldı. 45 lira olan havlunun fiyatı 90 liraya çıktı. Tek kişilik nevresim takımının fiyatı da 129 liradan 222 liraya ulaştı.

Elektrik faturaları 'ticarethane statüsü'nde

Zamlar yalnızca kantin fiyatları ile sınırlı kalmadı, elektrik kullanımına gelen zamlar da tutukluları etkiledi.

Tutuklular “Aydınlatma dışındaki elektrik giderleri hükümlü tarafından karşılanır” hükmü gereğince kullandıkları elektrik giderlerini de kendileri ödüyor. Cezaevlerinin “tek zamanlı ticarethane statüsü”nde olması sebebiyle de kullandıkları elektrik daha yüksek meskenden fiyatlandırılıyor.

Kullandıkları üçlü elektrik prizine ise bir ayda yüzde 103 zam uygulandı.

'Temel ihtiyaçlara erişime zorlaştı'

Son zamanlarda tutuklulardan gelen her mektupta kantin fiyatlarının yüksekliğinden şikayet edildiğini belirten İnsan Hakları Derneği İstanbul Şube Başkanı Gülseren Yoleri, “Tutukluların kantinden alışveriş yapmaya mecbur bırakıldığı bir ortamda kantin fiyatlarının da yüksek olması tutukluların temel ihtiyaçlara erişimini zorlaştırıyor. Bu zamlar kabul edilemez. Hapishanede tutulan mahkumların ihtiyaçlarının idare tarafından ücretsiz sağlanması gerekir” dedi.