Hasta olan tutuklu ve hükümlüler için 'şartlı tahliye' ve 'kelepçesiz muayene' düzenlemesi

Adalet Bakanlığı, Gezi davasında hapis cezası alan Mücella Yapıcı’ya uygulanan “kelepçeli muayene” sonrası gelen tepkilerin ardından Ceza İnfaz Yasası’nda değişiklik öngören çalışma başlattı. Yasadaki “Hekim talimatıyla kelepçeli muayene yapılabilir” hükmü kaldırılacak.

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre, Bakanlığın, cezaevlerinde kalması uygun olmayan ağır hasta ve tutukluların “şartlı tahliyesine” ilişkin bir düzenleme üzerinde de çalıştığı öğrenildi. Mevcut koşullarda ağır hasta olan tutuklu ve hükümlülerin “şartlı tahliyesine” Adli Tıp Kurumu’nun (ATK) hazırladığı raporlar sonucu karar veriliyor. Bakanlık, kurumun bu yetkisi üzerinde bir düzenleme yapmayı öngörüyor.

Söz konusu düzenlemenin ekimde teklif olarak TBMM’ye sunulacağı, ancak teklifte “terör örgütüne üye olmak” suçundan ve “karşısındakine zarar verebilecek derecede şiddet eğilimi gösteren” hükümlü ve tutukluları kapsamayacağı belirtiliyor.

