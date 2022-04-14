Ekonomik kriz Nebati'ye uğramadı: Mağaza sayısı 11'e çıktı

Bakanlığından önce "iş insanı" olarak verdiği bir röportajda, “Kriz olmasaydı büyüyemezdik” diyen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin kardeşine ait giyim şirketi, İstanbul Havalimanı’nda şube açtı. Şirketin Nebati’nin bakanlığı döneminde açtığı şube sayısı 11’e ulaştı. Ocak ve şubat aylarında toplam 1894 şirket kapanırken Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin kardeşine ait giyim şirketi, 2022’nin ilk çeyreğinde beş yeni mağaza daha açtı. Mart ayında İstanbul’daki lüks bir AVM’de dükkan açan şirketin 7 Nisan’da da İstanbul Havalimanı’nda mağaza açtığı öğrenildi.

Birgün'den Mustafa Bildiricin'in haberine göre, Ekonomiye yönelik ilginç çıkışlarına, “Faiz ve kur odağında sıkışan Türkiye ekonomisini kurtardık” değerlendirmesini ekleyen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin kardeşine ait şirket, mağaza sayılarına yenilerini ekledi.

İstanbul Havalimanına girdi

Ticari Sicil kayıtlarına göre, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin kardeşi Seyidullah Nebati’ye ait BG Store Mağazacılık isimli şirket, 29 Mart’ta İstanbul Beylikdüzü’nde bulunan lüks AVM’de açtığı şube ile mağaza sayılarına yenilerini ekledi. Şirket, AVM’deki şubenin açılışından yalnızca dokuz gün sonra İstanbul Havalimanı'na da girdi. Resmi kayıtlara göre, havalimanında şube açılmasına yönelik 6 Nisan’da Yönetim Kurulu kararı alan şirket, havalimanındaki mağazasını resmi olarak 7 Nisan’da açtı. Pahalı kıyafetler satan şirketin İstanbul Havalimanı’nda açtığı yeni mağazanın iç hatlar bölümünde olacağı ifade edildi.

Bakanlık koltuğundan sonra 11 yeni şube

Bakanlığından önce iş insanı unvanıyla verdiği bir röportajda, “Kriz olmasaydı büyüyemezdik” diyen Nebati’nin aile şirketine bağlı BGStore Mağazacılık’ın, Nureddin Nebati'nin bakanlık görevine getirildiği 29 Aralık 2021 ile 13 Nisan 2022 tarihleri arasında açtığı şube sayısı 11’e ulaştı. Şirket bu dönemde, İstanbul Başakşehir’de yer alan bir şubesini ise kapattı.

Yüksek fiyatlı lüks mağaza

BG Store’un Rusya, Azerbaycan, Suudi Arabistan, Gürcistan, İngiltere, Dubai ve Kuzey Irak’ta olmak üzere yurtdışında da toplam 13 şubesi bulunuyor. Çocuklara yönelik kıyafetlerin satıldığı BG Store’da tişörtler ortalama 230 TL, ceketler 600 TL, montlar 800 TL, elbiseler 700 TL, kazaklar ise 920 TL’ye satılıyor.