Ekonomik güven endeksi bir ayda yüzde 2,6 geriledi

TÜİK tarafından açıklanan şubat ayı ekonomik güven endeksi verilerine göre, güven endeksi Ocak ayında 100,8 iken, Şubat ayında yüzde 2,6 oranında azalarak 98,2 değerine düştü.

TÜİK, ekonomik güven endeksindeki düşüşün nedeni olarak, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşleri gösterdi.

Bir önceki aya göre Şubat ayında tüketici güven endeksi yüzde 2,8 oranında azalarak 71,2 değerini, reel kesim güven endeksi yüzde 1,8 oranında azalarak 109,9 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,2 oranında azalarak 118,7 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 3,8 oranında azalarak 119,8 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 3,3 oranında azalarak 82,7 değerini aldı.

TÜİK yaptığı açıklamada endekse dair "Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği göstermektedir" ifadesine yer verdi.