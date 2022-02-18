TÜİK: Tüketici güven endeksi yüzde 2,8 geriledi

TÜİK, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile birlikte yürüttüğü tüketici eğilim anketi sonuçlarını yayımladı. Anket sonuçlarına göre, mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,8 oranında geriledi. Ocak ayında 73,2 olan endeks, şubat ayında 71,2 oldu.

Aynı ankete göre, mevcut dönemde hanenin maddi durumunu gösteren endeks de ocak ayında 56,1 değerinden 55,2 değerine geriledi.

Gelecek beklentisinde de gerileme var

TÜİK verilerine göre; gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi de şubatta, bir önceki aya göre yüzde 4,2 gerileme ile 68,3 değerine düştü.

Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi de 74,5 değerinden 71,7 seviyesine geriledi.

Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi, ocakta 90,9 değerindeyken 89,4 seviyesine düştü. (ANKA)