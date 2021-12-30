Ekonomik güven endeksi Aralık'ta da geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Ekonomik güven endeksi Kasım ayında 99,3 iken, Aralık ayında %1,8 oranında azalarak 97,6 değerine düştü.

0-200 arası puanlanan ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.

Tüketici güven endeksi yüzde 3,1 azaldı

Tüketici güven endeksi bir önceki aya göre Aralık ayında yüzde 3,1 oranında azalarak 68,9 değerini, reel kesim güven endeksi yüzde 1,7 oranında azalarak 110,1 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,5 oranında azalarak 118,8 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,4 oranında azalarak 121,5 değerini ve inşaat sektörü güven endeksi yüzde 3,9 oranında azalarak 90,0 değerini aldı

TÜİK ekonomik güven endeksindeki düşüşün "tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandığını" açıkladı.