Ekonomik güven endeksi açıklandı: Güvensizlik sürüyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos 2022 'Ekonomik Güven Endeksi' verilerini açıkladı.

Buna göre, ekonomik güven endeksi temmuz ayında 93,4 iken, ağustos ayında yüzde 1,0 oranında artarak 94,3 değerini aldı.

Böylece 200 üzerinden değerlendirilen endeks, sınırlı yükselişe rağmen 100'den küçük değer alarak güven vermedi.

İnşaatta sınırlı yükseliş, imalat ve hizmette düşüş

Verilere göre, bir önceki aya göre ağustos ayında tüketici güven endeksi yüzde 6,1 oranında artarak 72,2 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,5 oranında artarak 86,3 değerini aldı.

Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,1 oranında azalarak 101,4 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,3 oranında azalarak 116,2 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,4 oranında azalarak 112,9 değerini aldı.

Kötümserlik devam ediyor

Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği göstermektedir.