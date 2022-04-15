Ekonomik düzenlemeler içeren yasa teklifi komisyondan geçti

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, 'Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek için AKP Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. İlk imza sahibi AKP Denizli Milletvekili Nilgün Ök, teklifin içeriği ile ilgili komisyona sunum yaptı.

Ekonomik düzenlemeler içeren yasa teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Teklifle "yabancı paraların 2022 yılı sonuna kadar Türk Lirasına dönüştürülmesi durumunda, elde edilen faiz ve kâr payları vergi istisnası kapsamına" alınacak.