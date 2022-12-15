Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar hakkında 9 yıl 1 aya kadar hapis istemi

Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, 7 Kasım’da konuk olduğu televizyon programında, ekmek fiyatına gelen zamlar ve ekmeğin kaç TL olması gerektiği ile ilgili tartışma sırasında, "Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Bizim toplum ekmek ile doyduğu için başında 20 senedir böyle yöneticiler duruyor" demişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Cihan Kolivar’ın, Habertürk TV’deki konuşmasında kullandığı ifadeler üzerine başsavcılıkça resen soruşturma başlatıldığı belirtildi.

İddianamede, Cihan Kolivar hakkında, ‘cumhurbaşkanına hakaret’, ‘halkın bir kesimini, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılamak’ ve ‘Türk milletini alenen aşağılama’ suçlarından toplamda 2,5 yıldan 9 yıl 1 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Program sunucusu Afşin Yurdakul'un sözünü açmasını istemesi üzerine ise Kolivar, “Bilimsel bir şey konuşuyorum, ezbere konuşmuyorum. Türkiye’de ekmek, kişi başı tüketim 210 kilo. İsveç, Norveç, Danimarka, Japonya, İngiltere’de de 45-50 kilo. Bizim toplum ekmek ile doyduğu için böyle 20 sene başında yöneticiler duruyor” diye konuşmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu sözler üzerine resen soruşturma başlatmış; Kolivar, Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesi uyarınca, ‘Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ve devletin yargı organlarını alenen aşağılamak’ suçunu işlediği iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edilen Kolivar, eski tarihli sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla tutuklanmıştı. Kolivar, avukatı Bilge Çiftçi’nin itirazı üzerine 17 Kasım’da tahliye edilmişti.

Twitter paylaşımları iddianamede yer aldı

İddianamede, soruşturma kapsamında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından açık kaynak araştırması yapıldığı kaydedildi. Kolivar’ın kullanmış olduğu @Cihankolivar2 kullanıcı isimli Twitter hesabı üzerinden yaptığı 4 farklı paylaşım iddianamede yer aldı.

Bu paylaşımlardan ikisinin, “Açıkça Cumhurbaşkanı’nın şeref ve saygınlığına saldırı mahiyetinde olduğu” değerlendirildi. Söz konusu paylaşımın sosyal medya üzerinden yapılması nedeniyle aleniyet unsurunun bulunduğunu belirten savcılık, birden fazla paylaşım olması nedeniyle zincirleme suç hükümlerinin uygulanması gerektiğini kaydetti.

İddianamede, Cihan Kolivar’ın, Habertürk TV’de kullandığı ifadelerle doğrudan Türk milletine yönelen hitabı ve topluma yönelik söylediği “Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir... Bizim toplum ekmekle doyduğu için böyle 20 sene başına yöneticiler duruyor” şeklindeki sözleri dikkate alınarak Türk milletini aşağılama kastıyla hareket ettiği kaydedildi.

7 Nisan'da hâkim karşısına çıkacak

İddianame, gönderildiği asliye ceza mahkemesince kabul edildi. Kolivar, 7 Nisan 2023 tarihinde hâkim karşısına çıkacak.

Kolivar'ın söz konusu konuşması

(ANKA)