Ekmeğe bir zam daha geliyor!

Artan maliyetler gerekçesiyle son aylarda zam üstüne zam yapılan ekmeğe 1 Mayıs’ta bir zam daha gelecek.

İstanbul’da 5-6 ilçede ekmeğin satış fiyatı 4 TL’den 4,5 TL’ye yükseltilecek. Bu zammın İstanbul'un diğer ilçeleri ve ardından diğer kentlere de yansıması bekleniyor.

Sözcü’den Taylan Büyükşahin’in haberine göre; Nisan ayı başında yapılan elektrik ve doğalgaz zamları sonrası maliyetlerin arttığını söyleyen Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, “Dondurma dolaplarını kaldırdık, kola dolaplarının fişini çektik” dedi. Maya kilogram fiyatlarının 260 TL olduğunu, ay başından itibaren de 350 TL’ye çıkacağını ifade eden Kolivar, ürünlere her hafta zam geldiğini söyledi.