Ekim 2022 için düzenlenen yatırım teşvik listesi yayımlandı

Bugün Resmi Gazetede Ekim/2022 ayında düzenlenen yatırım teşvik listesi yayımlandı.

43,6 milyar lira yatırımın öngörüldüğü 1201 proje destek kapsamına alınmış. Şirketler 869,7 milyon ABD doları karşılığı makine teçhizatı gümrük vergisi ödemeksizin ithal edebilecekler. Gümrük vergisi ödemeksizin ithal edebilecekleri makine teçhizat tutarı günümüzdeki kur üzerinden (18,63 TL) 16,2 milyar lirayı aşıyor.

İlk bakışta aşağıda sıralanan projeler dikkat çekiyor:

Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. adlı yabancı sermayeli şirketin “Tarım ve Orman Makineleri İmalatı” adlı 989,9 milyon lira tutarındaki modernizasyon projesi, “Bölgesel Öncelikli” destek sınıfından yararlandırılıyor. Proje, 37 kW motor gücünde 27 bin adet Traktör üretilmesini içeriyor. Şirket, Gümrük Vergisi ödemeksizin 2 milyon 474 bin ABD doları karşılığı makine teçhizat ithal edebilecek. Faiz Desteği, KDV bağışıklığı, 7 yıl boyunca Sigorta Primi İşveren Hissesi ve yüzde 80 vergi indiriminden yararlandırılacak.

Soma Termik Santral Elektrik Üretim A.Ş.’nin Manisa, Soma için hazırladığı 997 milyon lira tutarındaki “990MW Elektrik Üretimi, İletimi ve Dağıtımı” adlı modernizasyon projesi, Bölgesel Öncelikli Yatırım sınıfından yararlandırılıyor. Şirkete, 997 milyon lira tutarındaki projesini gerçekleştirebilmesi için gümrük vergisi ödemeksizin 53 milyon 840 bin ABD doları tutarında (bugünkü kur üzerinden 1 milyar lirayı aşıyor) makine teçhizat edebilecek; ayrıca KDV’den bağışık tutulacak; yüzde 80 vergi indiriminden yararlandırılacak.

Yabancı sermayeli Turquose Yat Sanayi A.Ş adlı, uğraşı alanı gemi yapımı ve onarımı olan bir şirkete İstanbul Pendik’te 78,90 metre uzunluğunda bir adet yat yapma karşılığında 454,4 milyon lira teşvik sağlanıyor. 23,3 milyon lira makine teçhizatı gümrük vergisi ödemeksizin ithal edebilecek. Ayrıca KDV bağışıklığı ile Sigorta Primi İşveren hissesini devlet karşılayacak.

Murat Yapı Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ne Malatya Yeşilyurt’ta 791 milyon lira tutarındaki 19,2 bin ton tekstil elyafı hazırlanması ve iplik haline getirilmesi ve tekstil dokumacılığı projesi Gümrük vergisi ile KDV bağışıklıklarından yararlandırılacak.

Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamülleri Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin, Kocaeli-Kartepe için hazırladığı 1,050 milyar lira tutarındaki; “motorlu kara taşıtları ve bunların motorlarıyla ilgili parça ve aksesuarların imalatı 25.920 ton/yıl, Çamaşır Makinesi Tambur Yıldızı 17.280 ton/yıl” projesine Faiz desteği verilecek; 39 milyon 775 bin ABD Doları tutarı karşılığı makine teçhizatı için Gümrük Vergisi ödemeyecek (TL karşılığı bugünkü kur üzerinden 741 milyon lirayı aşıyor); KDV’den bağışık tutulacak, yüzde 80 vergi indiriminden yararlandırılacak; 7 yıl boyunca Sigorta Primi İşveren payını devlet karşılayacak.

Abox Plastik Ambalaj ve Endüstriyel Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Sakarya/Karasu’daki 108 milyon lira tutarında; “Plastik taşıma kasaları, kutu ve sandıklar 4.322.500 kg/yıl, plastik çöp konteyneri, 1.592.500 kg/yı, plastik palet 383,500 kg/yıl” projesi, Gümrük vergisi ile KDV bağışıklığından yararlandırılacak.

Festo Sanayi ve Ticaret A.Ş. Adlı Yabancı sermayeli bir şirketin Manisa Yunusemre’deki 1 milyar 284 milyon lira tutarındaki Pompa, Kompresör, Musluk ve Vana İmalatı projesi, Faiz Desteği; Gümrük Vergisi ile KDV bağışıklıklarından yararlandırılacak. Ayrıca 7 yıl boyunca sigorta primi işveren hissesini devlet ödeyecek. Yüzde 80 vergi indirimi sağlanacak.