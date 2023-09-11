Ek yerleştirme süreci yarın başlıyor: 137 bin aday kazandığı üniversiteye kayıt yaptırmadı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre ek yerleştirme süreci yarın başlıyor. Yayımlanan tercih kılavuzuna göre 137 bin aday tercih yapıp kazandığı üniversite bölümlerine kayıt yaptırmadı.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre; ek yerleştirmeye başvuracak adaylar, 2023-YKS Ek Yerleştirme için tercihlerini, 12 Eylül 2023 tarihinde saat 14.00’ten 17 Eylül 2023 tarihinde saat 23.59’a kadar yapabilecek.

Herhangi bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan adaylar ise ek tercih yapamayacak.

163 bine yakın kontenjan boş kaldı

Yayımlanan tercih kılavuzuna göre 137 bin aday tercih yapıp kazandığı üniversite bölümlerine kayıt yaptırmadı. Toplamda 162 bin 980 boş kontenjan oluştu.

Konuya ilişkin sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan eğitim danışmanı Salim Ünsal, şu paylaşımda bulundu:

"Ek yerleştirme ön kılavuzu yayınlandı. Kılavuz verilerine göre toplamda 162 bin 980 boş kontenjan oluştu. Bunun;

150 bin 119'u Puanı yeten herkese açık genel kontenjan,

3 bin 236'sı şehit gazi yakınlarına açık kontenjanlar,

7 bin 4'ü 34 yaş üstü kadınlara açık kontenjanlar,

2 bin 621'i ise depremzede adaylara açık kontenjanlardan oluşuyor.

Genel kontenjanın

49 bin 341'i lisans programlarına,

100 bin 778'i ise 2 yıllık önlisans programlarına ait.

Bu verilere göre yerleşmesine rağmen