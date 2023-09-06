Ek MTV'nin ilk taksidi için süre bugün dolarken Gelir İdaresi'nden açıklama

AKP'nin 6 Şubat depremlerinin getirdiği zararların telafisi için kullanılacağı iddiasıyla getirdiği ek motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) 2023 yılı birinci taksitinin ödenmesi için süre bugün doluyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) internet sitesinden yapılan açıklamada "Ek MTV'yle ilgili olarak Anayasa Mahkemesi'ne açılan davada henüz herhangi bir karar verilmemiştir. Mükelleflerimizin gerçek dışı haberlere itibar etmemeleri ve ödeme süresi içinde ödemelerini yapmalarının menfaatleri gereği olduğunu önemle hatırlatırız" ifadesine yer verildi.

Söz konusu verginin 31 Ağustos olan birinci taksitinin ödeme süresinin, "ödemelerde kolaylık sağlanması" amacıyla uzatıldığı kaydedilen açıklamada, söz konusu sürenin bugün gün sonunda dolacağı aktarıldı.