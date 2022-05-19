Ek gösterge düzenlemesine ilişkin ilk açıklama: '43 bin lira artacak' iddiası

Hükümet ve Memur-Sen ek göstergeye ilişkin çalışmalarını tamamladı.

Sabah'ta yer alan habere göre, ek gösterge kapsamında 3 milyon 175 bin kamu emekçisi bulunuyor. Ek gösterge dışında kalanlarla birlikte 4 milyon çalışan, 2 milyonun üzerinde de emekli bulunuyor.

Habere göre, "unvanlardaki dengesiz ek göstergeler düzeltilirken, yöneticiler, avukatlar, teknik hizmet, genel idare sınıfı, göstergesi olmayan personel de" kapsama alınacak. Kariyer mesleklere 600-800 puan eklenecek, şube müdürleri, daire başkanları hiyerarşiye göre gösterge alacak. Ek göstergenin 2200'den 3600'e yükselmesi durumunda ikramiye, emekli aylıkları yaklaşık yüzde 25 artacak.

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tombul, ek gösterge konusunda Bakanlıkla paylaştıkları çalışmayı, gelinen son noktayı Sabah'a değerlendirdi.

Yansıtma oranının ek göstergede püf noktası olduğunu belirten Başkan Yardımcısı Tombul, şöyle konuştu:

"Sorunun çözümü için 2000-3000 ek gösterge, 3000-3600 ek gösterge arasında yansıtma oranı koyulması gerekiyor. Kadro, hiyerarşik yapıda fark olsun, 3600 ek gösterge alan mühendis, daire başkanlarına hak kaybı olmasın. Bunların ek gösterge, yansıtma oranlarında artıralım. Gruplar arasında hiyerarşi olsun fahiş ücret artışı olmasın. Bu çalışmamızı Memur-Sen olarak Bakanlığa sunduk. Mevcutta 2200 ile 3600'a kadar ek göstergeler yüzde 85'i emekli maaşına yansıtılıyor. 3600 ek göstergeyi aldığında birinci dereceye yüzde 145'e çıkacak ücreti. Maaşta 90 lira artış olur.

Devlet memurunun emekli aylığındaki artış brüt 1450 lirayı bulur. Ben 37 yıllık memurun emekli aylığıma yansıması 53 bin liraya ulaşır. Ek göstergesi yükseldiği halde emekli maaşı ve ikramiyesi değişmeyenlerle ilgili tazminat yansıtma oranları yükseltilerek bu sağlanabilir. Herkesi memnun etme yolu hem ek göstergelerden hem de tazminat yansıtma oranlarından ayarlama yapılarak herkesin emekli maaşı ve ikramiyesi yükseltilebilir ve beklenti karşılanabilir."