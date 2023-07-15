Ek bütçe Genel Kurul'da kabul edildi, Meclis tatile girdi

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

1 trilyon 119 milyar 514 milyon 513 bin liralık ek bütçe, bugün TBMM Genel Kurulu’nda AKP ve MHP’li milletvekillerinin oyları ile kabul edildi. Ek bütçenin gerekçesinde, depremin yanı sıra seçim öncesi yurttaşlara ücretsiz verilen doğalgaz da yer aldı. Depremin ardından afet konutlarının yapımı ve altyapı hasarlarının giderilmesi için ek bütçede 482,8 milyar lira kaynak ayrıldı. Bu kaynak AFAD tarafından kullanılacak.

Cumhurbaşkanlığı'na 640 milyon 236 bin lira ek bütçe

Cumhurbaşkanlığı’na 640 milyon 236 bin lira ek bütçe verilecek. Cumhurbaşkanlığı’nın ek gider kalemlerinin 500 milyon lirası “barış destekleme giderinden”, 140 milyon lirası “afet ve acil yardım desteği giderinden” ve 236 bin lirası ise “özlük giderinden” oluşacak.

Erdoğan'ın maaşına yüzde 39 zam

Ek bütçe ile Erdoğan’ın maaşına yüzde 39 oranında zam yapılıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Erdoğan’a yapılan zammın gerekçesini, “Şu anda Cumhurbaşkanımızın maaşı, milletvekili maaşının altında. Bakan yardımcılarının maaşının da altında. Bir süredir artış yapılmasına izin vermedi. Buradaki artışı yapmazsak iyice, neredeyse bir süre sonra genel müdür maaşlarının altına düşmüş olacak. Bu sadece kendisini de ilgilendirmiyor, eski Cumhurbaşkanları var” diye açıkladı.

AFAD'dan sonra en fazla pay Hazine ve Maliye Bakanlığı'na

Ek bütçede, AFAD’ın ardından en fazla pay Hazine ve Maliye Bakanlığı’na ayrılacak. 279 milyar 750 milyon 936 bin lira kaynak ayrılan Hazine ve Maliye Bakanlığı’nı, 76 milyar 985 milyon 357 bin lira ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 46 milyar 151 milyon 500 bin lira ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı izleyecek.

Amasra maden faciasının ardından Türkiye Taşkömürü Kurumu’na ek bütçeden ayrılan pay da dikkat çekiyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 279 milyar 750 milyon 936 bin liralık ek bütçesinin 44 milyar lirası KİT’lere verilecek. Türkiye Taşkömürü Kurumu’na 3 milyar 850 milyon lira ve Devlet Demiryolları’na ise 3 milyar lira kaynak ayrıldı. Bakanlığın madeni para basım gideri ise 500 milyon lirayı bulacak.

Ek bütçede Sağlık Bakanlığı için 17,9 milyar lira ek kaynak öngörüldü. Bakanlık bütçesinin 1,5 milyar lirası deprem bölgesindeki sağlık tesislerine ilaç ve tıbbi malzeme alımı için ayrıldı. Deprem bölgesindeki hastanelerin onarımı için 78 milyon lira harcanması öngörüldü.

Adalet Bakanlığı’na ayrılan 7,6 milyar liralık ek bütçenin 4,1 milyar lirası cezaevlerine mal ve hizmet alımı, 1,2 milyar lirası seçim giderlerinden oluştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın 5,6 milyar liralık bütçesine de Avrasya Tüneli’nin garanti ve katkı payı için 1 milyar lira ödenek konuldu.

Diyanet İşleri Başkanlığı’na 276 milyon 218 bin lira olarak ek bütçe öngörüldü. Bu bütçenin 129 milyon 128 bin lirası, aday din görevlilerinin ibate giderleri ile tüketime yönelik mal ve malzeme alımları için ayrıldı. Göç İdaresi Başkanlığı ise düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesi için 660 milyon lira ek bütçe aldı.

Cevdet Yılmaz'dan teklif oylanmadan teşekkür

Bu arada 4. maddenin kabul edilmesinin ardından, teklifin tümü oylamaya sunulmadan önce Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz söz alarak, katkı veren herkese teşekkür etti, teklifin ülkeye, millete hayırlı olmasını diledi.

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, "Sayın Yılmaz, çok öngörülü bir konuşma yaptınız, teklif daha kabul edilmeden kabul edileceğini bildiniz" dedi.

Daha sonra oylamaya sunulan teklif kabul edildi.

Meclis tatile girdi

TBMM Başkanvekili Önder, birleşimi 1 Ekim Pazar günü toplanmak üzere kapattı.