‘Ejder meyvesiyle işimiz olmaz’ paylaşımı yapan emekliye 'alkol reklamı' soruşturması

Artvin'in Hopa ilçesinde yaşayan Çaykur emeklisi Şükrü Mısırlıoğlu, Facebook paylaşımları nedeniyle açılan "alkol reklamı" soruşturmasıyla karşı karşıya kaldı.

Kişisel Facebook hesabında arkadaşlarıyla kurduğu sofrayı paylaşan 67 yaşındaki emekli Şükrü Mısırlıoğlu'na başlatılan “alkol reklamı" soruşturmasının dayanağı "Ejder meyvesi, manda yoğurdu, karides ve diğer pahalı mamüllerle hiç işimiz olmadı" yazılı “çilingir sofrası” paylaşımı.

Mısırlıoğlu'nun peşine düşen Tarım ve Orman Bakanlığı, emekli işçiye "alkollü içki reklamı yasağını ihlal ettiği" gerekçesiyle 3 milyon 291 bin liraya kadar idari para cezası uygulanabileceğini belirterek savunma istedi.

Mısırlıoğlu’na gönderilen tebligatta “alkol reklam yasağını ihlal ettiği” ifadeleri yer aldı.

Tebligatta, 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu’nun alkol reklamını yasaklayan 6. maddesine atıfta bulunularak, "yasağın ihlali halinde 82 bin liradan 3 milyon 291 bin liraya kadar idari para cezası uygulanabileceği" belirtildi.

Bakanlık, Mısırlıoğlu’ndan 15 gün içinde savunmasını iletmesini isterken, aksi halde mevcut bilgiler üzerinden karar verileceğini bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı Piyasa Düzenleme ve Kontrol Daire Başkanı Ahmet Akpınar imzasını taşıyan evrakta "Başkanlığımız tarafından yapılan çalışmada, bahsi geçen sosyal medya hesabında reklam olarak değerlendirilebilecek fotoğraf ve video paylaşımları yoluyla alkollü içki tanıtımının yapıldığı görülmüş olup, yazının ekinde bahse konu görsellere yer verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Soruşturma dosyasında yer alan paylaşımlara ait görsellerden birinde Mısırlıoğlu elinde rakı kadehinin olduğu ve yanında bira içen bir akrabasıyla poz verdiği görüldü. Elinde bir şişe viskinin olduğu bir fotoğraf da dosyaya girdi. Diğer fotoğrafta ise, Mısırlıoğlu'nun anlatımına göre hayatını kaybeden bir arkadaşlarını anarken dostlarıyla kurduğu "çilingir sofrası" yer aldı.

Emekli işçinin, söz konusu fotoğrafı "İsraf yapmayın, porsiyonları küçültün' diyorlar. İyi de bizim porsiyonlar hiç büyümedi ki. Ejder meyvesi, manda yoğurdu, karides ve diğer pahalı mamullerle hiç işimiz olmadı. Rakı, salata, inek yoğurdu hepsi bu..." sözleriyle paylaştığı görüldü.

Mısırlıoğlu, bu paylaşımında hayat pahalılığına tepki gösterirken, daha önce Cumhurbaşkanlığı resepsiyonlarında ikram edilmesiyle gündeme gelen ejder meyvesinden ya da AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da tükettiği bilinen manda yoğurdundan söz etmesi nedeniyle kendisine soruşturma açılmış olabileceğini belirtti.

‘Ticari reklam amacı yok’

Savunmasını süresi içinde ilgili birimlere sunan Mısırlıoğlu, paylaşımlarının ticari reklam ya da özendirme amacı taşımadığını belirtti. Mısırlıoğlu, söz konusu fotoğrafları vefat eden arkadaşını anmak için paylaştığını ifade etti. Paylaşımı yaparken alkol reklamı yasağının sosyal medyadaki kapsamına ilişkin yeterli bilgiye sahip olmadığını da bildiren Mısırlıoğlu, tespit sonrası ilgili içerikleri kaldırdığını kaydetti.

Paylaşım yapılan hesapta yaş sınırı bulunduğunu ve içeriklerin özendirici unsurlar taşımadığını vurgulayan Mısırlıoğlu, “Bu nedenlerle reklam unsurları oluşmadığından hakkımda idari para cezası uygulanmamasını arz ve talep ederim” dedi.

‘Diyorsunuz ki yerinizde oturun, ağzınızı da açmayın’

ANKA'dan Gençağa Karafazlı'ya konuşan Mısırlıoğlu, hiçbir paylaşımı için kimseden para almadığını vurgulayarak şunları söyledi:

“Tam bir komedi, tiyatro. Benim fabrikam yok, tekel bayim yok, gazinom yok, hiçbir şeyim yok. 'Alkol reklamı yapıyorsun' diye bir ihtar geldi bana ve soruşturma açıldı. Niye açıldı onu da bilmiyorum. Üretici olsam, gazinom olsa, tamam haklısın ama hiçbir şey yokken, bir fotoğraf atıldı diye, reklam mı yapıyorum ben? O anlama mı geliyor? Bu reklam dediğiniz nedir? Herhangi bir amaç olur, karşılığı olur, para alırım, bir şey alırım da içkinin reklamını yaparım. Ama yok öyle bir şey. Bu bahsettiğiniz paralar çakıl taşı mı ki deniz kenarından toplayıp getirip vereyim.

Ben eve iki ekmek alırken üçüncüyü düşünen bir insanım. Hiçbir amaç yokken bu yapılan, bu söylenen neyin nesidir, anlamıyorum. Bir Facebook'um var bazen dertlenirim yazarım, eskilerden, yenilerden bahsederim. Uyarı, ikaz, mahkeme bıktım artık. Diyorsunuz ki 'kapatın şu Facebook'u yerinizde rahat rahat oturun. Ağzınızı da açmayın’. Geçinme zoruyla uğraşan bir insana bu neyin nesidir? Tam bir komedi, tam bir trajedi, tam bir dram. Yazıktır. Çektiğimiz kadar çektik, bıktırmayın insanları."