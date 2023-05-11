Ehliyet ve kimliklerde yeni dönem

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Fatih'te bir alışveriş merkezinde bulunan nüfusmatik açılışında açıklamalar yaptı.

Artık ehliyetlerin de çipli şekilde olacağını belirten Soylu, "İsteyen ehliyetini kimliğe, isteyen kimliğini ehliyete yükleyebilecek" dedi.

'Kimliklerin yüzde doksanını yeniledik'

Soylu şöyle konuştu:



"Şu ana kadar akıllı kimlikler, Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan vatandaşlarımızın yüzde doksanının kimliklerini yenilemiş olduk. Bu yıl ehliyetler ve kimlikte yeni bir sürpriz yapıyoruz. Cumhuriyetin yüzüncü yılına ait bir şekilde kimliklerimizi bundan sonra cumhuriyetimizin yüzüncü yılına uygun bir şekilde daha iyi, daha kaliteli, daha güvenli bir şekilde hem ehliyetimizi değiştiriyoruz. Ehliyetimizi çift fiyat yapıyoruz. Yani hazırlıklarını da yaptık.

Ehliyetimizi de çipli bir şekilde yapıyoruz. Çipli şekilde yaptığımız ehliyetimizin şöyle bir özelliği olacak. Avrupa'nın sürücülerimize, özellikle giderken ehliyet ve kimlik karmaşası olmasın diye bundan sonra kimliği de ehliyetin içerisine kabiliyetini ortaya koyacağız. Yani isteyen ehliyetini kimliğiyle birleştirebilir. İsteyen kimliğini ehliyetiyle yükleyecek. Bunun yanı sıra bu cihaza gelmeden önce ehliyetlerin kimliklerimizde bir şey daha yaptık. E imzayı kimliklerimize yükledik."