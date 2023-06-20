Ehliyet sınavına düzenekle aday yerleştirildi: 270 gözaltı kararı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ehliyet sınavına giren adaylara kopya çektirildiği tespiti üzerine teknik takibe başladı. Yaklaşık 1 yıl süren takip sonucu 270 şüpheli belirlendi.

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma veya yönetme, örgüte üye olma, resmi belgede sahtecilik, ÖSYM Kanunu'na muhalefet" suçlaması yöneltilen şüphelileri yakalamak için Ankara merkezli 29 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adayların kıyafetine Wi-Fi aracılığıyla ses ve görüntü aktarımı yapan kameralı düzenek yerleştirerek sınava soktukları, bilgisayar ekranını görecek şekilde kıyafetlerinin yaka kısmına yerleştirilen kamera ile adayın kulak içine yerleştirdikleri mikro kulaklıklarla soruların cevaplarını verdikleri belirlenen örgüt mensuplarının, ayrıca "joker" tabir edilen kişileri kullanarak da adayların sınavı geçmelerini sağladıkları belirlendi.

Örgüt mensuplarının, cep telefonlarına kurdukları program üzerinden, farklı salonlarda bulunan birden fazla kişiyle eş zamanlı görüntülü görüşme yapabildikleri de tespit edildi.

Bu yöntemlerle sınavı geçen adaylardan 10 bin ile 20 bin lira arasında değişen miktarda para aldıkları belirlenen örgüt üyelerinin, yaklaşık 5 yıldır aynı yöntemle binlerce kişiye ehliyet almaya çalıştıkları, 300'den fazla kişinin bu yöntemlerle ehliyet aldığı ve yaklaşık 20 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri ortaya çıktı.

Bu yöntemlerle ehliyet alanların ehliyetine el konuldu. (AA)