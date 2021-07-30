EGM’den Gökçek'in 'alev püskürten drone'una yanıt: Türkiye ile ilgisi yok

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan ve drone olduğu değerlendirilen hava aracından alev püskürtüldüğüne ilişkin görüntüler hakkında yaptığı açıklamada, “Söz konusu görüntüler, yabancı menşeili bir filmden alınmış ve gerçekmiş algısı yaratılmaya çalışılarak servis edilmiştir” denildi.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabından video paylaşmış ve “Alçaklar dronla yangın çıkartıyor. Videonun soluna bakın dronun ayağını göreceksiniz” ifadeleriyle söz konusu paylaşımı yapmıştı.

EGM'den yapılan yazılı açıklamada, “Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan ve drone olduğu değerlendirilen bir hava aracından alev püskürtüldüğüne ilişkin görüntülerin Türkiye ile ilgisi yoktur” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, “Ülke genelinde yaşanan orman yangınlarının sebebi gibi gösterilmeye çalışılan söz konusu görüntüler, yabancı menşeili bir filmden alınmış ve gerçekmiş algısı yaratılmaya çalışılarak servis edilmiştir” denildi.

Konuyla ilgili bir işlemin başlatılıp başlatılmadıysa açıklanmadı.