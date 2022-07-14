EGM'den Ekrem Karakaya paylaşımları ve bot hesaplar açıklaması

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Konya Şehir Hastanesi’nde Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ekrem Karakaya'nın katledilmesiyle ilgili açıklamada bulundu. EGM tarafından yapılan açıklamada, "Toplam 34 bin 748 hesap arasından 17 bin 745 hesabın bilgisayarlar tarafından yönetilen bot hesap olduğu tespit edilmiştir" denildi.



EGM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince, kanunların verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında; 6 Temmuz 2022 tarihinde Konya Şehir Hastanesi’nde Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ekrem KARAKAYA’nın öldürülmesi olayının kısa süre içerisinde sosyal medya platformları üzerinde gündem olduğu tespit edilmiştir.



Söz konusu olay ile ilgili olarak son 1 ay içerisinde kendisini doktor olarak tanıtan 2.199 adet yeni hesap açıldığı, açılan hesaplardan 671 adet isimli hesaptan 111.239 adet paylaşım yapıldığı, 1.528 adet bot hesap tarafından ise 207.567 adet paylaşım olmak üzere toplam 318.806 adet paylaşım yapıldığı görülmüştür.



Sağlık çalışanlarının ve hastanelerin yeterince korunmadığı, sağlıkta şiddet olaylarına ilişkin yasaların yetersiz olduğuna dair söylemlerin dolaşıma sokularak dezenformasyon faaliyetlerinin yürütülmeye çalışıldığı ve kamuoyu üzerinde panik ve güvensizlik oluşturabilecek söylemlerin bilgisayarlar tarafından yönetilen bot/operasyon hesaplar aracılığıyla yayıldığı belirlenmiştir.Yapılan tüm paylaşımlar incelenmiş, “halkın bir kesimini diğer bir kesimi aleyhine düşmanlığa ve/veya kin beslemeye alenen tahrik eden, halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla içerik üreten” hesaplar hakkında çalışma yapılmış ve suç unsuru içerikli paylaşım yapan 22 hesap yöneticisi/kullanıcısı tespit edilerek haklarında adli işlemlere başlanılmıştır.



Sosyal medya platformu Twitter’da #DoktorumaDokunma #HekimlereOrganizeSaldırı #SağlıktaTerör #DrEkremKarakayaÖLDÜRÜLDÜ #konyaşehirhastanesi #SağlıktaŞiddeteHayır etiketleri ile alakalı olarak yapılan Bot Tespiti çalışmasında; İlgili etiketlere ilişkin toplam 34.748 hesap arasından 17.745 hesabın bilgisayarlar tarafından yönetilen bot hesap olduğu tespit edilmiştir.”