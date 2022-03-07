EGM'den 8 Mart açıklaması: İzinsiz yerlerde eyleme müsaade edilmeyecek

Emniyet Genel Müdürlüğü, (EGM) 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında ülke genelinde yapılan etkinliklere ilişkin açıklama yayınladı. Açıklamada, belirlenen yerler dışında toplantı ve gösteri yürüyüşleri yapılmasına izin verilmeyeceği belirtildi.

EGM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere verildi:

“Bugün ve 8 Mart 2022 tarihinde de etkinlikler aynı şekilde 2911 sayılı Kanun kapsamında daha önceden toplantı ve gösteri yürüyüşleri yapılabileceği ilan edilen yerlerde ve güzergâhlarda yasal çerçeve içerisinde düzenlenebilecektir. Belirlenen yerler dışında kalan alanlarda kanuna aykırı şekilde eylem yapılmasına kesinlikle müsaade edilmeyecektir. Bu konu ile ilgili etkinliklerin yasal zeminde ve belirlenen yerlerde huzur ve güven ortamı içerisinde yapılması için tüm güvenlik tedbirleri alınmıştır.”