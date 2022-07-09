EGM taşıma ruhsatlı silah sayısını açıkladı

Artan kadın cinayetleri, hekim ve avukat cinayetlerinin ardından bireysel silahlanma yeniden gündemdeyken Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) taşıma ruhsatlı silah sayısına ilişkin bir açıklama yaptı.

EGM'den yapılan açıklamada "bireysel silahlanmanın arttığı ve Türkiye'de 25 milyon ruhsatsız, 2,5 milyon ruhsatlı silah olduğu" iddialarının gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.

Açıklamada son 5 yılda yeni verilen ruhsatlı silah sayılarında azalma olduğu belirtilerek, "Ülkemiz genelinde kamu görevlisi 244 bin 184, emekli kamu görevlisi 198 bin 428, can güvenliği 53 bin 312, meslek mensubu 131 bin 841 olmak üzere toplam 627 bin 765 taşıma ruhsatlı silah bulunmaktadır" denildi.

Açıklamada, yılın ilk 6 ayında 13 bin 868'i bulundurma, 25 bin 373'ü de taşıma olmak üzere 39 bin 241 silah ruhsatının düzenlendiği bildirildi.

Açıklamada, "2017 yılında olay sayısı 1730 iken, 2021 yılında bu sayı 1491'e gerilemiştir. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2017'de 1918 iken, 2021'de 1633'e düşmüştür" ifadelerine yer verildi.