Sivas Vali Yardımcısı Koçak akrabasını silahla yaraladı

Sivas Vali Yardımcısı Abdullah Seçkin Koçak, kuzenini tabancayla sol ayak bileğinden yaraladı. Koçak’ın ifadesine başvuruldu.

Alınan bilgiye göre, A.T.G. (23), akrabası olan Vali Yardımcısı Koçak’ın (43) Kardeşler Mahallesi Bağdat Caddesi'ndeki evine gitti.

İkili arasında telefon hattı yüzünden tartışma çıktı.

Sivas Vali Yardımcısı Abdullah Seçkin Koçak, tartışma sırasında elinde bıçak bulunduğu iddia edilen ve anne tarafından kuzeni olan A.T.G'yi tabancayla sol ayak bileğinden yaraladı.

A.T.G. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Sivas Vali Yardımcısı Abdullah Seçkin Koçak’ın ifadesine başvurulduğu öğrenildi