EGM: Mersin'deki saldırıyla ilgili paylaşım yapan 22 kişi hakkında adli işlem başlatıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü, Mersin’de 1 polisin yaşamını yitirdiği polisevine yönelik saldırıyla ilgili paylaşım yapan 22 sosyal medya kullanıcısı hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçundan adli işlem başlatıldığını açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle:

“Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince, kanunların verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir.

Yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında, 26 Eylül 2022 tarihinde Mersin/Mezitli’de polisevine yönelik düzenlenen terör saldırısına ilişkin sosyal medya platformlarında halkın sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden ve provokatif içerikli paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 22 hesap yöneticisinin tespiti yapılmıştır.

Bahse konu şahıslar hakkında adli işlemlere başlanılmıştır.”