Bakan Soylu'dan Demirtaş'a: 'Katil Mersin'deki silahlı saldırıyı kınamış'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Mersin'deki polisevi saldırısına ilişkin paylaşımıyla ilgili sosyal medyadan yorum yaptı.

Soylu, Demirtaş'ın sosyal medya üzerinden mesajını alıntılayarak yaptığı paylaşımda, "Katil Demirtaş, daha geçen hafta terörist başını öven, 6-8 Ekim'in faili, cezaevinden Mersin'deki silahlı saldırıyı kınamış... O kadar iğrenç ve aşağılıksın ki, birlikte fail olduğun PKK'yı burada bile temize çıkarıyorsun. Çünkü en güçlü ortaklık, suç ortaklığıdır" yorumunda bulundu.

Selahattin Demirtaş bugün yaptığı açıklamada, "Mersin'deki saldırıyı kınıyorum. Siyasetin toplumsal, kentsel çözümlerde ısrarcı olmaktır. Ölümleri testtir. Her türlüsüne karşı çıkacağız, demokratik siyasette ısrarcı olun. Bunun için herkes tarafından net olarak tercih edilir" demişti.