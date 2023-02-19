EGM: Depremlere ilişkin provokatif paylaşım yapan 24 kişi tutuklandı

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ile 7,6 şiddetindeki depremlerin ardından açıklamada bulunan Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medya platformlarında depremlere ilişkin 'provokatif' paylaşım yaptığı gerekçesiyle hakkında adli işlem başlatılan kişi sayısını açıkladı.

EGM bu kapsamda, 441 kişi hakkında adli işlem başlatıldığını, 129 kişinin gözaltına alındığını, 24 kişinin ise tutuklandığını açıkladı.

EGM'nin konuya ilişkin açıklaması şöyle:

"Meydana gelen depremlere ilişkin sosyal medya platformlarında, vatandaşlarımız üzerinde korku ve panik yaratmak amacıyla provokatif paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 775 hesap yöneticisinin tespiti yapılarak ilgili birimlere gönderilmiş, 441 hesap yöneticisi hakkında adli işlem başlatılmış, Cumhuriyet Başsavcılıklarından alınan talimat doğrultusunda 129 şahıs gözaltına alınmış, 24'i tutuklanmıştır.

Öte yandan, depremzedelere yardım yapmak isteyen vatandaşlarımızın iyi niyetlerini suistimal etmek amacıyla oluşturulmuş: