70 kişi hayatını kaybetmişti: 2012'de 'depreme dayanıksız' olduğuna dair raporu verilmiş

İskenderun Devlet Hastanesi merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerde ağır hasar gördü. Hastaneye bağlı A Blok tamamen yıkıldı. Aralarında sağlık emekçilerinin ve hastaların da olduğu 70 kişi yıkılan hastane binasında hayatını kaybetti.

Sözcü'den Kemal Atlan'ın haberine göre; depremde yıkılan İskenderun Devlet Hastanesi A blokunun depreme dayanıksız olduğu ve yıkılabileceği yönünde bir bilirkişi raporunun 2012'de düzenlendiği ortaya çıktı. Hastanenin resmi internet sitesindeki tanıtım sunumunda A Blok için 2012 yılında ‘deprem dayanıklılık testi raporu olumsuz gelmiştir' bilgisine yer verildi.

İnşaat Mühendisleri Odası Hatay İskenderun Temsilci Yardımcısı Levent Çeliktürk, İskenderun Devlet Hastanesi'nin depreme dayanıksız olduğuna dair raporu bizzat kendisinin verdiğini açıkladı. Çeliktürk, “İskenderun Devlet Hastanesi için 10 yıl önceki yıkılır raporunu ben verdim. Yıkılması gerektiğine dair raporunu verdim. Bina performans analizini ben yaptım. Yüzde yüz yıkılabilir raporuydu” dedi.