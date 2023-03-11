EGM: Depremle ilgili provokatif paylaşım yapan 43 kişi tutuklandı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medya platformlarında depremlere ilişkin 'provokatif' paylaşım yaptığı gerekçesiyle hakkında adli işlem başlatılan kişi sayısını açıkladı.
EGM bu kapsamda, 675 kişi hakkında adli işlem başlatıldığını, 179 kişinin gözaltına alındığını, 43 kişinin ise tutuklandığını açıkladı.
EGM'nin konuya ilişkin açıklaması şöyle:
"Meydana gelen depremlere ilişkin sosyal medya platformlarında, vatandaşlarımız üzerinde korku ve panik yaratmak amacıyla provokatif paylaşımlarda bulunduğu değerIendirilen 1161 hesap yöneticisinin tespiti yapılarak ilgili birimlere gönderilmiş, 675 hesap yöneticisi hakkında adli işlem başlatılmış, Cumhuriyet başsavcılıklarından alınan talimat doğrultusunda 179 şahıs gözaltına alınmış, 43'ü tutuklanmıştır."