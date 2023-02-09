EGM: Depremle ilgili paylaşımları sebebiyle 9 kişi tutuklandı

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında hukuka aykırı sanal devriye faaliyetlerinin 7/24 yürütüldüğü" ifade edildi.
Bu faaliyetler kapsamında, depremlerin ardından sosyal medyadan yardım çağrısında bulunanların adres ve lokasyon bilgilerinin belirlenerek koordinasyon kurulduğu ifade edilen EGM açıklamasında, şunlar kaydedildi:
"Depreme ilişkin sosyal medya platformlarında, vatandaşlarımız üzerinde korku ve panik yaratmak amacıyla provokatif paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 274 hesap yöneticisinin tespiti yapılarak ilgili birimlere gönderilmiş, Cumhuriyet Başsavcılıklarınca alınan talimat gereği 31 şahıs gözaltına alınmış, 9'u tutuklanmıştır."