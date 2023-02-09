Deprem yardımlarını çaldığı iddia edilen 4 belediye çalışanı açığa alındı

Edirne'de depremzedeler için toplanan yardım malzemelerini çaldığı iddia edilen Keşan Belediyesi'nden dört kadın personel açığa alınırken, haklarında soruşturma başlatıldı.

Haber Merkezi

Kahramanmaraş merkezli 10 ilin etkilendiği depremlerin ardından binlerce kişiye ulaştırılmak üzere, birçok ilde olduğu gibi Keşan Kaymakamlığı ve Keşan Belediyesi'nde de yardım kampanyası başlatıldı. Belediyenin çağrısı sonrası halk, elektrikli ısıtıcı, bot, atkı, bere, battaniye, çocuk maması, termal içlik, uyku tulumu, tüplü ısıtıcı, kazak, kışlık kıyafet, çorap ve çocuk bezi gibi ihtiyaçları Keşan Lisesi Kapalı Spor Salonu'na getirdi.

DHA'nın haberine göre, tasnif için görevlendirilen Keşan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nden dört kadın belediye çalışanı, iddiaya göre, bazı yardım malzemelerini çalarak evlerine götürdü. Olayın ortaya çıkmasının ardından dört kadın açığa alınırken, haklarında soruşturma başlatıldı.

'Böyle bir şeyi kimse affedemez'

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, "Şu anda soruşturma aşamasındayız. Soruşturma doğrultusunda iş akitleri feshedilecek. Yarına kadar savunmaları istendi. Pazartesi günü de disiplin kurulu toplanacak. Olay gerçek ise derhal işlerine son verilecek. Bu işin affı yok. Böyle bir şeyi kimse affedemez. 539 çalışan personelimin hepsi yüreğini koymalı. O dört kişi, bizim elemanımız olamaz. Bunu kabul edemiyoruz. İddialar ve tespitler var. Yapıldı gibi anlıyorum. Bilgiler bu yönde. Savcılığa da suç duyurusunda bulunacağız" dedi. 

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