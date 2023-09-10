Eğitimde yine son dakika değişikliği

Yeni eğitim öğretim yılı, üç aylık yaz tatilinin ardından yarın başlıyor.

Sınıfta kalmayı geri getiren yeni sistem önceki gün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişken bir değişiklik haberi daha geldi. İlk üç sınıfta olduğu gibi 4'üncü sınıf öğrencileri sınava girmeyecek. Orta okul ve liselerde ise sınavlar ayın tarihlerde ve merkezi olarak yapılacak.

Tüm öğrencilere aynı sorular yöneltilecek. Sorular ‘Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ tarafından hazırlanacak. Ülke ve il geneli ortak yazılı sınav, farklı soru türlerinden oluşabilecek. Çoktan seçmeli test ile açık uçlu sorular hem ayrı hem de bir arada öğrencilerin karşısına çıkabilecek. Ancak ilk aşamada ülke ve il geneli sınavlar çoktan seçmeli test şeklinde olacak. Ortak sınav dışında okul genelinde uygulanacak sınavlar ise yazılı olacak.