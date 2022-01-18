Eğitimciye saldıran MHP'liye hapis cezası

Eğitim İş Sendikası'nın geçmiş dönem Bursa Şube Başkanı Özkan Rona, Bursa’da 2019 yılında Ülkü Ocağı logolu kitapların okullarda dağıtılmasına tepki olarak verdiği demeç sonrası otopark çıkışında saldırıya uğramıştı. Ülkü Ocağı üyesi oldukları iddia edilen saldırganların yargılandığı dava sonuçlandı.

Bursa 21. Asliye Ceza Mahkemesi, sanıklardan Tamer Ö.’ye “Birden Fazla Kişi İle Tehdit”, “Basit Yaralama”, “Mala Zarar Verme” ve “Hakaret” suçlarından toplam 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi. Sanığın sabıkalı olması nedeniyle de ceza ertelemesi yapılmadı.

Sanıklardan Cemal E.Ü.’ye ise benzer suçlardan 3 bin TL para cezası verildi.

Kararın ardından konuşan Rona, “Her ne kadar perde arkasındaki azmettiriciler ortaya çıkarılmamış olsa da, sahadaki tetikçilerin cezalandırılmış ve ortada bırakılmış olmaları açısından bu karar ibret niteliğindedir” ifadelerini kullandı.