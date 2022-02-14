Eğitimcilerin itiraz ettiği Öğretmenlik Meslek Kanunu Resmi Gazete’de

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer bugün yürürlüğe giren Öğretmenlik Meslek Kanunu'yla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Öğretmenlik Meslek Kanunu, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Başta değerli öğretmenlerimiz olmak üzere tüm eğitim camiamıza hayırlı olsun. Tarihi nitelikteki bu adıma öncülük eden Sayın Cumhurbaşkanımıza eğitim camiamız adına şükranlarımı sunuyorum” dedi.