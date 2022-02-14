Eğitimcilerin itiraz ettiği kanuna Saray'dan 'kariyer mesleği' yorumu

Cumhurbaşkanlılığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun bugün yürürlüğe giren Öğretmenlik Meslek Kanunu'yla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün itibari ile öğretmenlik artık bir kariyer mesleği haline gelmiştir. Öğretmenlik Meslek Kanunu, Resmî Gazete’de yayımlandı. Eğitim öğretim camiamız başta olmak üzere memleketimiz için hayırlara vesile olmasını dilerim." dedi.