Eğitim-İş raporu: Milli Eğitimin Çöküşü

Eğitim-İş, 2021-2022 eğitim-öğretim dönemine dair değerlendirme raporu yayımladı.

Haber Merkezi

Eğitim-İş, 2021-2022 eğitim-öğretim döneminin sonlanmasıyla birlikte "Milli Eğitimin Çöküşü" başlığıyla 2021-2022 eğitim-öğretim yılı değerlendirme raporunu yayımladı.

Eğitim-İş raporunda "2021-2022 eğitim-öğretim dönemi, eğitimin siyasi iktidar tarafından ne hale getirildiğini en net gösteren dönem olarak sürmüş ve öyle sonlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Söz konusu raporda, 2021-2022 eğitim-öğretim döneminde öne çıkan başlıklar şöyle:

  • "Öğrencilerin geçen dönemlerden biriken öğrenme kayıplarının giderilmesine yönelik çalışma yapılmamış,
  • İkili eğitim, taşımalı eğitim garabetleri devam ettirilmiş,
  • İhtiyaç duyulduğu sayıda derslik ve okul inşa edilmemiş,
  • Deprem gerekçesiyle yıkılan okullar yapılmamış, bunun yerine bir sihirbazlık örneği gösterilerek okul içerisinden okullar çıkarılmış, konteyner ve prefabrik sınıflarla yaraya pansuman yapılmış, - Okullara kadrolu yardımcı personel ısrarla atanmamış,
  • Dernek, vakıf maskesi takmış tarikatlar protokol köprüleriyle eğitimde cirit atmış,
  • Okullar bir siyasi partinin propaganda merkezi haline getirilmiş,
  • Öğrenciler ve eğitim emekçileri açılışlara ve törenlere zorla götürülerek siyasete dolgu malzemesi olarak kullanılmış,
  • Üniversitelere tepeden inme şekilde getirilen kayyum rektörler ve yöneticiler eliyle, akademinin özerkliği ve bağımsızlığı yok edilmiştir.
  • Ücretli ve sözleşmeli öğretmen ayıbı sürdürülmüş, Anayasal bir hak olan güvenceli çalışma hiçe sayılmıştır. Asgari ücretin altında bir ücretle öğretmen çalıştırılarak Devlet eliyle suç işlenmiştir.
  • Öğretmenlik Meslek Kanunu ile öğretmenler ayrıştırılmış, çalışma barışı bozulmuş, öğretmenlerin ekonomik ve özlük hakları sınav ve kariyer odaklı hale getirilmiş,
  • MEB’in rakamlarından ortaya dökülen öğretmen açığı kadar dahi öğretmen ataması yapılmamış,
  • Önü alınamayan şekilde yükselen enflasyonun karşısında yoksul öğrencilerin beslenme, kırtasiye, barınma ve ulaşım gibi ihtiyaçlarını sosyal devlet ilkesi gereğince üstlenmek için bir adım atılmamış,
  •  Alım gücü korkunç derecede düşen, angaryalarla ve liyakatsiz yöneticilerle boğuşan eğitim emekçilerinin mesleki, maddi ve özlük hakları için gerekli adımlar atılmamıştır.
  • Kamusal ve parasız olması gereken eğitim iktidar tarafından satın alınabilir bir hale getirilmiş ve iktidar toplumu yurttaşların ekonomik gücüne göre sınıflara ayırmıştır.
  • Siyasal iktidar kendi ideolojik görüşleri doğrultusunda okul türleri arasında ayrımcılık yaratmıştır."

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