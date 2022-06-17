Eğitim-İş raporu: Milli Eğitimin Çöküşü

Eğitim-İş, 2021-2022 eğitim-öğretim döneminin sonlanmasıyla birlikte "Milli Eğitimin Çöküşü" başlığıyla 2021-2022 eğitim-öğretim yılı değerlendirme raporunu yayımladı.

Eğitim-İş raporunda "2021-2022 eğitim-öğretim dönemi, eğitimin siyasi iktidar tarafından ne hale getirildiğini en net gösteren dönem olarak sürmüş ve öyle sonlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Söz konusu raporda, 2021-2022 eğitim-öğretim döneminde öne çıkan başlıklar şöyle: