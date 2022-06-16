2021-2022 eğitim ve öğretim yılı raporu: Dinselleşme arttı, kaynaklar özele aktarıldı

Eğitim Sen, 17 Haziran Cuma günü sona erecek 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı için değerlendirme raporu hazırladı.

17 milyon 436 bin 532 öğrencinin eğitim ve öğretime devam ettiği belirtilen raporda, eğitimde ticarileştirme ve dinselleştirme uygulamalarının arttığı, devlet okullarına ayrılmayan kaynakların çeşitli adlar altında özel okullara aktarıldığı, yatırımların eşitsiz ve ayrımcılık yaratacak şekilde imam hatip okulları lehine kullanıldığını, çocuklara yönelik taciz ve istismar vakalarının arttığı belirtildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı başta olmak üzere, çeşitli dini vakıf ve derneklerle ortak yürütülen projeler ve imzalanan ‘işbirliği’ protokollerinin okulları çeşitli cemaat, tarikat ve dini grupların etkinlik ve faaliyet alanı haline getirdiği ifade edildi.

Yıllar içinde devlet okullarının sayısı belirgin bir şekilde azaldığına dikkat çekilirken, eğitim harcamalarının da velilerin sırtına yıkıldığı söylendi. (ANKA)