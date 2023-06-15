Eğitim-İş okullara imam atayan projeye karşı meydanlara indi: 'Çocuklarımıza sahip çıkıyoruz!'

Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan protokolle okullarda ‘manevi danışman' adı altında imam, müezzin gibi din görevlilerinin görevlendirilmesine olanak sağlayan Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi'ne (ÇEDES) karşı eğitim sendikalarının tepkileri devam ediyor.

Projeyi dün yargıya taşıdıklarını açıklayan Eğitim-İş “Uyarıyoruz” sloganıyla bugün tüm Türkiye'de meydanlara indi. Genel Başkan Kadem Özbay Antalya'da gerçekleştirilen basın açıklamasına katıldı.

'Eğitim, eğitimcilerin işidir'

Protokolün laik ve bilimsel eğitimle çeliştiğinin altını çizen açıklamada ''Eğitime, geleceğimiz olan çocuklarımıza sahip çıkalım. Çünkü ÇEDES protokolü hukuksuzdur; Anayasa’mıza, yasalara ve yönetmeliklere açıkça aykırıdır. Laik ve bilimsel eğitimle taban tabana zıttır. Çünkü ÇEDES protokolü tehlikelidir. Eğitim biliminden, pedagojiden bihaber, çocuklarımıza nasıl yaklaşılacağını bilmeyen yetişkinleri okullara sokmak, travmatik etkileri de beraberinde getirecektir. ÇEDES protokolü öğretmenlerin, eğitim emekçilerinin mesleki itibarına hakarettir. Eğitim-öğretim, eğitimcilerin işidir'' ifadelerine yer verildi.

Okul yöneticilerine seslenen sendika üyeleri, ''Okullardaki eğitim faaliyetinin yasal çerçevede yürütülmesi sizlerin sorumluluk alanınızdır. Koltuğunuza değil, onun arkasında asılı olan Başöğretmen’in resmine bakın ve bu protokolleri reddedin'' dedi.

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