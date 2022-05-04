Eğitim-İş: Karayazı'daki ayrımcı ve ırkçı olayı kınıyoruz

Erzurum Karayazı'da 4 öğretmenin Kürtçe hoşgeldiniz yazan tabela önünde el hareketi yaparak fotoğraf çektirmesine Eğitim-İş'ten tepki geldi.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamada "Karayazı'daki ayrımcı ve ırkçı olayı kınıyoruz" denildi. Açıklamada "Ülkeyi yönetenlerin koltuk korumak için yıllardır ve sistematik biçimde topluma enjekte ettiği ırkçılık ve ayrımcılık, acı meyvelerini vermeye devam etmektedir. Ne yazık ki gündeme gelen son rezil olayın öznesi bir grup öğretmen olmuştur" ifadesine yer verildi.

4 öğretmenin, görev yaptıkları Erzurum’un Karayazı ilçesinin girişinde Türkçe ve Kürtçe hoş geldiniz yazan tabela önünde, Kürtçe yazılan kısma "yakışıksız el hareketleri yaparak fotoğraf paylaşması"nın haklı olarak kamuoyundan tepki çektiği belirtilen açıklamada "Irkçılığın, gericiliğin ve bölücülüğün her türlüsünün karşısında duran; her zaman laik, çağdaş ve tam bağımsız Türkiye’yi savunan Eğitim-İş olarak altını çizmek isteriz ki, 4 öğretmenin yaptığı davranış meslek ilkeleriyle de yurttaşlık bilinciyle de çelişmiştir" denildi.

Açıklamada "Etnik kökeni, dini inanışı, kültür farklılığı gözetmeden baktığı yerde Cumhuriyet’i ve renklerini görmek, en çok da memleketin en ücra yerinde görevlendirildiğinde bile 'vatan toprağıdır' diyerek güle oynaya giden öğretmenlere yakışır. Bunun tersini yapan ve yakışıksız hareketleriyle ulusal birlikteliğimizi de meslek ilkelerini de özümseyememiş olduklarını gösteren 4 meslektaşımızı kınıyor, Başöğretmen’i daha iyi anlamaya çalışmalarını salık veriyoruz" ifadeleri yer aldı.

Bu öğretmenler hakkında başlatılan soruşturmayı "yerinde ancak yetersiz" gördüğünü duyuran Eğitim-İş'in açıklamasında "Bu soruşturma, toplumda ırkçılığı körükleyenlere, ayrıştırmayı bir politika olarak uygulayanlara, ulusal birlik ve bütünlüğümüzü zayıflatmak isteyenlere, çıkardıkları bu suni iç kavgalar sayesinde kötü yönetimlerinin sorgulanmamasını sağlayanlara yani bu çağdışı iklimi yaratanlara kadar uzanmalıdır" değerlendirmesine yer verildi.