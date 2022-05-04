Kürtçe tabela üzerinden ırkçı paylaşımda bulunan öğretmenler açığa alındı

Erzurum'un Karayazı ilçesinde Karşıyaka İlkokulu’nda görevli olduğu belirtilen öğretmenler, ilçenin girişinde Kürtçe ve Türkçe yazılı “Hûn bî xer hatin- Hoş geldiniz” tabelası önünde verdikleri poz ile tepki toplamışlardı.

Erzurum Karayazı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, soruşturma kapsamında öğretmenlerin açığa alındığını duyurdu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Çiçek, kişisel sosyal medya hesabında tahkikat sonuçlanana kadar öğretmenleri açığa alındıklarını duyurdu.

Söz konusu paylaşım şu şekilde:

“Kişisel sosyal medya hesaplarında ilçe giriş tabelası önünde yayınlamış oldukları görselde dolayı öğretmenler hakkında adli ve idari işlem başlatılmış olup tahkikat sonuçlanana kadar kendileri açığa alınmışlardır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”

Ne olmuştu?

4 öğretmen Erzurum'un Karayazı ilçesinin girişindeki Türkçe ve Kürtçe "Hoş geldiniz" yazan tabela önünde çektirdikleri fotoğrafta el hareketleriyle poz vermişlerdi. Fotoğrafın sosyal medyada tepki toplaması üzerine öğretmenler hakkında adli ve idari soruşturma başlatılmıştı.