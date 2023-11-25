Eğitim-İş'ten Ankara'da miting: 'Saraylarda kısık sesle değil, alanlarda mücadele ediyoruz'

Eğitim-İş, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bugün Ankara Anıtpark’ta miting düzenledi.

ANKA'da yer alan habere göre, Türkiye'nin dört bir tarafından haklarını talep etmek için gelen öğretmenler değerlendirmede bulundu ve yaşadıkları sorunları anlatılar.

Eğitim İş Sendikası Denizli Şube Başkanı Namık Kemal Aydoğan, "Bu bozuk düzene artık 'dur' demek için ses yükseltiyoruz. Bizler her zaman için eğitim emekçilerinin gündemini belirlemek için mücadelemize devam edeceğiz. Eğitim İş, eğitim emekçilerinin omurlu kalesidir" dedi.

'Öğretmenler 100'üncü yıla hiç yakışmayacak bir konumda'

Öğretmenlerin 100'üncü yıla hiç yakışmayacak bir konumda olduğunu ifade eden Eğitim İş Sendikası Didim Şube'den Ekrem Göçmen şunları dedi:

"Öğretmenler, asgari düzeyde bir geçim standardına sahip. Oysa ülkenin en önemli memurlarından birisi olan öğretmenler, bugün toplumda kendi konumlarını koruyamadıkları gibi topluma önder olma görevlerini de yeterince yerine getirememektedir. Bu anlamda bütün öğretmenlerimiz; toplumun demokratik gelişmesini, çağdaş, laik Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün sorunlarına karşı önder çağdaş bir yapıya kavuşması için olağanüstü bir mücadele veriyor. Bütün halkımızı bu mücadeleye ortak olmaya davet ediyoruz."

'Öğretmenler kendi çocuklarının eğitimini bile sağlayamaz bir halde'

Eğitim İş Sendikası Antalya 2 nolu Şube Başkanı Birsen Atmaca, şu değerlendirmede bulundu:

"Öğretmenler gerçekten çok zor durumda. Biliyorsunuz, ülkede zaten barınma problemi var. İnanılmaz bir kira artışı var. Bu kira artışları ile öğretmenler ne maaşı ile karşılayabiliyor... Aynı zamana kredi kartı borçluları, asgari ödemesini anca ödeyebiliyor öğretmenlerimiz. Ayrıca, kendi çocuklarının eğitimini bile sağlayamaz bir halde öğretmenlerimiz. Yaşam koşulları çok zor ama öğretmenler için çok daha zor. Dolayısıyla bugün taleplerimizi iletmek için alana geldik. Dün 24 kasımda iş bıraktık. Tüm Türkiye'de alandaydık ve şu anda da illerden gelenler burada toplandı."

'Etkili olmak alanlardan geçer'

Eğitim-İş Sendikası Burdur Şube Başkanı Erkan Putgül şöyle konuştu:

"Öğretmene önlük değil; çocuklarımıza gençlerimize, özellikle orta öğretimdeki gençlerimize günde bir öğün yemek versinler. Biz hamasi nutukları değil, biz cumhuriyetin öğretmeni olmak istiyoruz. ÇEDES gibi projelerden vazgeçilmesini istiyoruz. Laik, bilimsel, kamusal bir eğitim istiyoruz. Ankara’nın bu soğuğunda bunları dile getirmek için biz buradayız.

Bizim için alanlarda bunlar dile getiriyor. Biz saraylarda kısık sesle değil, alanlarda mücadele ediyoruz. Biz siyasetin gölgesinde değiliz. Eğitim emekçileriyle birlikte Ankara’nın bu soğuğunda bu yağmurunda mücadeleye geldik. Salonlarda sendikacılık yapılmaz, alanlarda sendikacılık yapılır. Biz bunun için buradayız. Çocuklarımız için, ailelerimiz için, bu ülkenin geleceği için meydanlardayız. Meydanlarda olmaya da devam edeceğiz. Eğitim-İş eğitim emekçilerinin en büyük gücü. Sayısal değil, yetkili olmak değil, etkili olmak. Etkili olmak da alanlardan geçer."