Eğitim emekçileri: Çocuklarımızın geleceği hızla karanlığa doğru sürükleniyor

Eğitim Sen Ankara Şubeleri, Birlik Sendikası Öğretmen Bürosu ve Öğrenci Veli Derneği Ankara Şubesi Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) 2021-2022 eğitim-öğretim yılı karnesi verdi.

Bakanlık önünde yapılan ortak açıklamada, eğitimin niteliğinde yıllar içinde yaşanan gerileme, ticarileşme ve dinselleşmeye dikkat çekildi. Milli Eğitim Müdürlükleri'nin vakıf, dernek ve cemaatlere bağlı kuruluşlarla her yıl olduğu gibi bu yıl da, dini içerikli kimi derslerin seçilmesi için yoğun bir kampanya başlattığı belirtildi.

"Eğitim sistemimiz; bilimsellikten, araştırmacılıktan, sorgulayıcı yaklaşımdan, sanattan, spordan ve üretimden uzaklaşarak, ülkemizin ve çocuklarımızın geleceğini hızla bir karanlığa doğru sürüklemektedir" denilen açıklamanın bir bölümü şöyle:

"Sorunları çözmek ve tüm öğrencilere kamusal eğitim sunmakla görevli ve sorumlu olan MEB’in önceliğinin başka olduğu ortadadır.Türkiye’de eğitim kurumlarının büyük bölümünün mülkiyeti hala devlete ait olmasına rağmen, eğitim kurumlarında verilen hizmetlerin önemli bir bölümü geçtiğimiz yıllar içinde ticarileştirilmiştir. Eğitim harcamalarının velilerin sırtına yıkılmasına son verilmelidir. Eğitim sistemi, her geçen yıl daha fazla paralı hale getirilirken milyonlarca öğrenci velisi çocuklarını okutabilmek için bütçelerine göre çok yüksek rakamlarla harcama yapmak zorunda bırakılmaktadır. Devlet okullarına, yurtlarına ayrılmayan bütçe kaynaklarının özel okullara çeşitli adlar altında transfer edilmesi ülkenin tüm yurttaşlarının vergilerinin, emeğinin kamu yararına aykırı bir şeklide kullanılması anlamına gelmektedir. Çocuklarımızın barınma sorununa özellikle kayıtsız kalan Bakanlık, onlara dini yapıların yurtlarından başka seçenek bırakılmamaktadır.

MEB, eğitim sistemini protokollerle yönetmekten vazgeçmelidir. MEB’in görevi çocukların üstün yararını gözetecek, çocuk ve gençlerin kendini gerçekleştirebilmesi için mevcut bilgi birikimine ulaşmasına ve eleştirel düşünce becerisini kazanabilmesine olanak sağlayacak somut adımlar atmak olmalıdır. Dini vakıf ve derneklerin okullarda örgütlenmesine hizmet edecek her faaliyet yasa dışıdır ve kesinlikle kabul edilemez. MEB, yargı kararlarına meydan okuyarak dini vakıf ve cemaatlerle “işbirliği protokolü” yapmayı sürdürmektedir. Karnemizi hazırlarken; Bakanlığın, eğitim öğretim yılı içerisinde, eğitimi hangi aşamaya getirdiği, icraatlarıyla çocuklarımıza kazandırdıkları ve kaybettirdikleriyle, ortaya çıkan sorunlara çözüm üretebilme, sorunların yarattığı krizleri yönetebilme ve mesleki yetkinliği, yani eğitim konusundaki liyakatini ölçü aldık. Bir milyondan fazla eğitim emekçisinin ekonomik, sosyal ve mesleki sorunlarını çözmek için yıllardır adım atmayanların, öğretmenlerin gerçek sorunlarını görmezden gelenlerin hamasi nutuklarını daha fazla dinlemek istemiyoruz."

Öğrencilerin hakkı olan eşit-nitelikli-parasız eğitim ve öğretmenlerimizin hakkı olan insanca çalışma koşulları için meslektaşlarımız ve velilerle birlikte MEB’in önündeydik. Yalnız değiliz, Gücümüz Birliğimizdir! @egitimsen @Veli_Der @birliksendikasi pic.twitter.com/g0wbZivdUU — Birlik Sendikası (@birliksendikasi) June 17, 2022