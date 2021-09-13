Egemen Bağış, Youtube'da kanal açtı

17-25 Aralık soruşturmalarının ardından görevden alınan eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış halen Türkiye'nin Prag Büyükelçisi olarak görev yapıyor.

Bağış, YouTube üzerinden videolar yayınlamaya başladı.

Bağış, videolarında Çek Cumhuriyeti'nde yaşayan başarılı Türkler ve Türkiye hakkındaki etkinliklere dair videolar yayımlıyor, Prag'daki çalışmalarını "Haftanın videosu" başlığı ile anlatıyor.

ANKA'nın haberine göre Bağış, son videosunda Prag'da düzenlenen Türk Kahvesi Festivali'ni, Türkiye'ye en çok turist götüren turizm şirketi sahibi ile görüşmelerini, Çekya'da faaliyet gösteren tüm Türk dernekleri ile görüştüklerini ve işbirliği, dayanışma için neler yapılabileceğini konuştuklarını anlattı.