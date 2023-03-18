Egemen Bağış yönetmen Çobanoğlu'nu büyükelçiliğin Twitter'ından engellettirdi

Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, büyükelçiliğin Twitter hesabından yönetmen Murat Çobanoğlu'nu engellettirdi.

Haber Merkezi

Yönetmen, senarist Murat Çobanoğlu, Prag Büyükelçisi Egemen Bağış'ın kendisini şahsi Twitter hesabından engellemesinin yanı sıra Prag Büyükelçiliği Twitter hesabından da engellediğini duyurdu. 

Ekran görüntülerini paylaşan Çobanoğlu "Rezalete bakın makaracı beni atandığı Prag büyükelçiliğinin resmi sayfasından engelletmiş! Devlet kurumları sizin babanınızın arpalığı değil haddinizi hududunuzu bilin kaldırın engeli! @TC_Disisleri" dedi. 