Ege Denizi'nde göçmenleri taşıyan tekne battı: En az 20 ölü

Yunanistan Sahil Güvenlik Birimi'nden yapılan açıklamada, Ege Denizi'nde göçmenleri taşıyan bir teknenin battığı bildirildi.

Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, teknenin battığı bölgede toplam 20 ceset tespit edildi.

Kazadan kurtulanların ifadelerine göre, teknede 68 göçmen bulunuyordu. Mısır, Afganistan ve İranlı 12 kişi kurtarıldı, 30'un üzerinde düzensiz göçmene ise hâla ulaşılamadı.

Yunan basınında yer alan haberlerde, yaşamını yitiren göçmenlerin 13'ünün çocuk olduğu bildirildi. (AA)