Ege Denizi'nde göçmenleri taşıyan tekne battı: En az 20 ölü

Ege Denizi'nde göçmenleri taşıyan teknenin Eğriboz Adası açıklarında batması sonucu 20 kişi hayatını kaybetti, 30'un üzerinde kişi kayboldu.

Haber Merkezi

Yunanistan Sahil Güvenlik Birimi'nden yapılan açıklamada, Ege Denizi'nde göçmenleri taşıyan bir teknenin battığı bildirildi.

Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, teknenin battığı bölgede toplam 20 ceset tespit edildi.

Kazadan kurtulanların ifadelerine göre, teknede 68  göçmen bulunuyordu. Mısır, Afganistan ve İranlı 12 kişi kurtarıldı, 30'un üzerinde düzensiz göçmene ise hâla ulaşılamadı.

Yunan basınında yer alan haberlerde, yaşamını yitiren göçmenlerin 13'ünün çocuk olduğu bildirildi. (AA)

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